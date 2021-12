Italie : Décès d’un Tunisien placé au Centre de rétention pour les migrants Ponte Galeria

Tweet Share Messenger

Ph. d’archives.

Le député Majdi Karbai a annoncé le décès d’un Tunisien, arrivé en octobre en Italie, et qui était placé au Centre de rétention pour les migrants Ponte Galeria, dans la banlieue de Rome.

A son arrivée en Italie, W.A.L avait été placé en quarantaine (en prévention au Covid) à bord du ferry GNV, avant d’être transféré au centre de rétention Ponte Galeria, précise Majdi Karbai, en affirmant que le Tunisien a été transporté à l’hôpital le 28 novembre dernier, après la détérioration de son état de santé.

«W.A.L est décédé hier, jeudi 2 décembre» déplore le député Attayar, en évoquant une nouvelle tragédie et en faisant part de la colère de la famille et des amis du défunt, soulignant avoir alerté des associations et des avocats.

«Politiciens, avocats, journalistes, autorités compétentes, magistrats, organisations et associations en Italie, se mobilisent pour que la vérité sur la mort du jeune tunisien soit révélé», a-t-il écrit en rappelant avoir déjà mis en garde contre ces centres, qu’il a comparé à «Guantanamo pour les migrants».

Notons que plusieurs alertes avaient été émises par des association sur les conditions des migrants dans les centres d’identification et d’expulsion » (CIE), où sont placés les personnes entrées illégalement en Italie et de nombreux témoignages évoquent «l’enfer» dans ces centres…

Y. N.