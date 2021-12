Amani Layouni compte sur les Tunisiens pour remporter le concours Miss World

Amani Layouni, une jeune femme qui allie beauté, intelligence et ambition, représente la Tunisie dans l’un des plus prestigieux concours de beauté dans le monde Miss World.

Elle est actuellement à Porto Rico où se déroule la 70e édition de ce concours, qui se tient du 21 novembre au 16 décembre 2021 à Porti Rico.

Douze jour nous sépare de la soirée finale de proclamation des lauréates et la belle Amani Layouni, Miss Sousse 2020 et Miss Worlf Tunisia 2021, étudiante en 3e année à l’Institut supérieur du sport et de l’éducation physique de de Ksar-Said et membre de l’équipe nationale de taekwondo, a besoin du soutien et du vote des toutes les Tunisiennes et de tous les Tunisiens pour pousser ses chances de réussite. Ils pourraient le faire à travers sa page personnelle dans l’application dédiée Mobstar en plébiscitant ses photos diffusées quotidiennement via cette page.