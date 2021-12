Tunisair : Avis aux voyageurs à destination de la Suisse

Tweet Share Messenger

Faisant suite à de nouvelles restrictions imposées par les autorités suisses, et qui entreront en vigueur dès le 6 décembre afin de faire face à la pandémie du Coronavirus, la compagnie aérienne nationale Tunisair a adressé ce samedi 3 décembre 2021, un avis aux voyageurs à destination de la Suisse.

Tunisair indique ainsi que les voyageurs de 16 ans et plus se rendant en Suisse devront présenter, lors de l’enregistrement en Tunisie, un test PCR négatif datant de moins de 72 heures avant le départ.

Ils seront également amenés à effectuer, à leur frais, un test PCR ou antigénique, entre le 4e et 7e jour de leur séjour en Suisse, ajoute encore la compagnie aérienne nationale.

Notons que suite à l’évolution de la situation sanitaire dans le monde et notamment l’apparition du variant Omicron dans 38 pays à ce jour, selon l’OMS (dont un cas en Tunisie, détecté hier) , de nombreux pays ont renforcé les mesures de voyage.

En Tunisie, les autorités ont imposé de nouvelles restrictions de voyages depuis le 1er décembre, notamment l’obligation d’un test PCR pour tous les voyageurs (même vaccinés) et ce à partir de 6 ans, et a prolongé la période de quarantaine obligatoire pour les non-vaccinés, qui est désormais de 10 jours et aux frais des concernés. (voir l’article à ce propos).

Y. N.