Covid-19 : La Tunisie n’a pas l’intention de rendre la vaccination obligatoire, affirme Hechmi Louzir

Avec l’apparition du variant de la Covid-19, Omicron, certaines rumeurs selon lesquelles la vaccination deviendra obligatoire commencent à se propager. Néanmoins, si on en croit Hechmi Louzir, directeur de la campagne nationale de vaccination contre le virus, la Tunisie n’en a aucunement l’intention.

Intervenu, ce lundi 6 décembre 2021, sur Express FM, le directeur de l’Institut Pasteur de Tunis a, néanmoins, rappelé que conformément au décret présidentiel du 22 octobre, le passe sanitaire sera obligatoire à partir du 22 décembre dans les espaces publics, à l’instar des structures et sièges relevant de l’Etat, des établissements scolaires et sanitaires et des cafés et restaurants.

C. B. Y.