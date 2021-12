JTC 2021 : L’humoriste canadien Michel Courtemanche rencontre le public tunisien à Ennejma Ezzahra

Tweet Share Messenger

L’humoriste canadien Michel Courtemanche est l’un des invités d’honneur de la 22e édition des Journées théâtrales de Carthage (JTC 2021). L’homme aux mille et une grimaces était hier au Palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Saïd pour une rencontre inédite avec le public tunisien.

La 22e édition des JTC qui a démarré samedi soir et qui se poursuit jusqu’au 12 décembre prévoit plusieurs rencontres, débats, conférences et masterclass parallèlement au programme principal des représentations théâtrales.

L’une des rencontres les plus marquantes de cette édition est certes celle avec l’humoriste et producteur canadien Michel Courtemanche, surnommé « L’homme au visage de caoutchouc » ou encore « L’homme aux mille et une grimaces », récemment reconverti en réalisateur.

Courtemanche était présent hier au Palais Ennejma Ezzahra où il nous a parlé de sa carrière humoristique, de son amour pour la scène et de ses futurs projets. « La scène est une expérience épuisante aussi bien physiquement que mentalement », a indiqué l’humoriste canadien, mais qui lui a tout de même permis de vaincre sa timidité et de mieux vivre sa bipolarité. « Aller sur scène, est comme aller dans un autre monde, mais à la fin du spectacle la réalité finit toujours par l’emporter », a-t-il confié.

Michel Courtemanche offrira deux séances de masterclass les mardi 7 et mercredi 8 décembre, toujours en marge de la 22e édition des JTC.

F.B