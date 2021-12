Musée de Sousse : Blanco réinvente la magie du lapis spécularis

L’ambassade d’Espagne et l’Instituto Cervantes de Tunis organise l’exposition de Miguel Ángel Blanco présentant diverses pièces en lapis specularis, du 12 décembre 2021 au 14 février 2022, au Musée archéologique de Sousse.

Le lapis specularis est un minéral constitué de gypse cristallisé très transparent qui peut être exfolié en fines feuilles à grande surface. Il a constitué une révolution dans la vie quotidienne des Romains, car il permettait, dans les résidences et les bâtiments publics, de fermer les fenêtres et les pièces ou les péristyles avec des panneaux coulissants, ainsi que de mieux maintenir la température dans les bains. Il protégeait également les fenêtres des couchettes et était utilisé dans les petites serres ou les ruches. Mais il a aussi joué un rôle dans la vie symbolique, comme élément somptuaire ou magique, dans des rites tant bénins que malins.

Les mines de lapis specularis d’Hispanie, concentrées autour de Segóbriga et dans la province d’Almería (Arboleas), fournissaient le minéral le plus pur, qui était exporté vers les grandes villes de l’Empire.

L’artiste Miguel Ángel Blanco les rend à nouveau productifs en utilisant, pour la première fois, cette pierre fascinante comme matériau de création. Dans un ensemble de boîtes à livres qui font partie de sa Biblioteca del Bosque. Il a recréé non pas tant leurs fonctions pratiques que leurs usages rituels, avec une approche plus visionnaire qu’archéologique.

L’exposition intéressera autant les archéologues que les artistes et les artisans ou encore le grand public.