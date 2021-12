Le cinéma fête le théâtre à la Cinémathèque tunisienne

La Cinémathèque tunisienne organise un nouveau cycle de projections qui démarre demain, mercredi 8 décembre, et qui sera dédié au 4e Art.

A l’occasion de la 22e édition des Journées théâtrales de Carthage (JTC 2021) qui se tient en ce moment dans plusieurs espaces de la capitale et qui se poursuit jusqu’au 12 décembre, la Cinémathèque tunisienne a consacré son prochain cycle de projection au 4e art en programmant une dizaine de films tunisiens, grecs et américains ayant pour thème principal le théâtre, ou inspirés par de célèbres pièces théâtrales.

Le cycle démarre demain avec le film américain « Shakespeare in love » (1998) de John Madden, et se poursuivra jusqu’au 18 décembre parallèlement au cycle « Découverte ». « Le cinéma fête le théâtre » propose des projections de films récents et moins récents, sortis entre 1951 et 2015, que le public cinéphile, mais aussi passionné de théâtre pourra découvrir tout au long de ces dix prochains jours.

Parmi la sélection de films tunisiens, figurent « La noce » (1978) du Nouveau Théâtre de Tunis, « Sois mon amie » (2000) de Naceur Ktari, « Narcisse » (2015) de Sonia Chamkhi …

F.B