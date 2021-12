Tunis : Incendie au siège du parti Ennahdha à Montplaisir (Vidéo)

Un incendie s’est déclaré, aujourd’hui jeudi 9 décembre 2021, au siège d’Ennahdha, à Montplaisir (Tunis), alors que des membres du parti se trouvaient dans les bureaux.

Selon des vidéo partagées sur les réseaux, des citoyens sont intervenus pour aider les personnes bloquées dans l’immeuble et nous avons pu apercevoir Ali Larayaedh vice-président du parti islamiste, sauter par la fenêtre…

Les causes et les circonstances de cet incendie sont encore méconnues et la protection civile intervient pour éteindre le feu et porter secours aux citoyens.

Y. N.