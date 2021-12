La création artistique « Distances » à l’IFT : Le contact humain à l’ère du virtuel

L’Institut Français de Tunisie (IFT) accueille en ce moment et jusqu’au 7 janvier 2022, l’installation interactive « Distances » mise en scène par Grégory Lasserre & Anaïs met den Ancxt. Une expérience participative inédite pour interroger le concept du contact virtuel à l’ère des restrictions sociales.

La galerie numérique IFTECH de l’IFT accueille une création artistique basée sur un jeu d’interaction numérique pour rapprocher des personnes virtuellement sans se toucher. Le public est invité à prendre part à cette mise en scène, signée le duo d’artistes Grégory Lasserre & Anaïs met den Ancxt, connu sous le nom de « Scenosome ».

Depuis sa rencontre en 2003 à Lyon, le duo Scenosome travaille sur des créations artistiques composées majoritairement d’installations sonores et visuelles interactives dont ils développent eux-mêmes les logiciels ; c’est aussi le cas de leur dernière œuvre « Distances » créée en avril 2020, à travers laquelle ils ont souhaité interroger le concept de distance et les nouvelles formes de proximité dans un monde devenu de plus en plus virtuel notamment après l’apparition de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) qui a imposé toutes sortes de restrictions sociales et qui a fait des outils virtuels les seules moyens d’interactivité y compris dans le monde de la culture et des arts.

« Dans cette installation, deux personnes dans deux espaces physiques séparés sont filmées en temps réel par deux dispositifs. Elles sont invitées à nouer contact virtuellement au sein d’une même image les regroupant face à face. Les images de leurs visages, de leurs mains s’attirent, se repoussent, créant des jeux de rencontres éphémères singuliers avec l’autre. Les deux visiteurs en interaction en même temps deviennent les interprètes passagers d’une mise en scène », lit-on dans la description de l’œuvre.

F.B