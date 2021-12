Vidéo de l’auto-immolation de Sami Essifi : La Haica suspend, pour une semaine, l’émission « Rendez-vous 9 » sur Attessia TV

La Haute autorité indépendante de la communication (Haica) a annoncé, ce samedi 11 décembre 2021, avoir décidé de suspendre, pendant une semaine, l’émission Rendez-vous 9 , diffusée sur Attessia TV, et ce suite à la diffusion de la vidéo de l’auto-immolation de Sami Essifi au siège de son parti Ennahdha à Montplaisir (Tunis).

La Haica explique que cette décision a été prise en raison de «la violence de la scène choquante», diffusée hier vendredi 10 décembre 2021,lors de cette émission, en rappelant que la vidéo montre le moment où une personne s’est immolée par le feu : «la diffusion peut affecter les enfants et les plus vulnérables à cause de son contenu choquant, de plus, cela peut également choquer la famille et les proches de la victime».

La Haica a également décidé d’interdire la rediffusion de cette partie l’épisode, objet de la décision, ainsi que son retrait définitif du site officiel de la chaîne et de toutes les pages de réseaux sociaux qui lui sont liées.

Rappelons que la Haica avait adressé une convocation au représentant légal de la chaîne Attessia TV, suite à la diffusion de ladite vidéo, alors que le parti islamiste Ennahdha avait annoncé hier, avoir décidé de saisir la justice à ce propos.

Quant à la famille de Sami Essifi, qui en s’immolant par le feu a causé un incendie au siège du parti de Ghannouchi, elle a décidé de poursuivre en justice Enanhdha, en l’accusant d’avoir piégé la victime et en affirmant que les déclarations des nahdhaouis à propos du défunt sont erronées. .

Y. N.