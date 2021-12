Ennahdha : Ghannouchi se rend au siège du parti et s’engage à lancer des travaux de rénovation (Photos)

«Rached Ghannouchi s’est rendu cet après-midi au siège central du parti, où il a inspecté les dégâts causés suite à l’incident regrettable qui s’y est produit il y a quelques jours…» lit-on dans un communiqué par Ennahdha, en ajoutant que le chef islamiste s’est engagé à entamer les travaux de rénovation du local situé à Montplaisir (Tunis).

L’incident regrettable dont parle Ennahdha est en fait le drame de Sami Essifi qui s’est auto-immolé, provoquant un incendie, jeudi dernier au siège du parti dont il est membre, suite auquel 18 personnes ont été transférées à l’hôpital dont le vice-président du parti, qui pour fuir les flammes s’était jeté du 2e étage.

Cette affaire qui fait l’objet d’une enquête, oppose actuellement la famille de la victime, Sami Essifi, qui a porté plainte contre le parti de Rached Ghannouchi, en rejetant la thèse du suicide et estimant que la victime a été piégée.











Elle dément aussi les déclarations des dirigeants nahdhaouis, notamment celles relatives à «la marginalisation et à la pauvreté», citée par le chef d’Ennahdha, comme les raisons principales ayant poussé Sami Essifi à mettre fin à ses jours, qu’il a également présenté comme «victime des campagnes médiatiques menées contre Ennahdha, ses dirigeants et ses partisans et des compensations demandées par ses militants»….

D’autre part, le parti de Ghannouchi, a également saisi la justice après la diffusion par Ettassia TV, d’une vidéo filmée par les caméras de surveillance, où l’on voit Sami Essifi discuter nerveusement avec une personne, à l’entrée du siège d’Ennahdha, avant de s’asperger avec un liquide.. son interlocuteur à peine parti, Essifi a allumé son briquet et a mis le feu à son corps.

