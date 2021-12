Palmarès JTC 2021 : « La dernière » de Wafa Taboubi (Tunisie) sacrée meilleure oeuvre

La 22e édition des Journées théâtrales de Carthage (JTC 2021) s’est clôturée ce soir, dimanche 12 décembre, après neuf journées intenses en représentations théâtrales, hommages, rencontres, conférences et débats. Le palmarès vient d’être annoncé lors de la soirée de clôture qui s’est tenue à la Salle de l’Opéra de Tunis. Le prix de la meilleure oeuvre est revenu à la pièce de théâtre tunisienne « La dernière » de Wafa Taboubi.

Une centaine de pièces de théâtre venues des quatre coins du monde ont fait partie de cette édition qui fut placée sous le signe de la résistance, de tous les défis et du retour à la vie après deux ans d’absence ayant mis le monde du 4e art à l’arrêt.

Les salles de théâtre ont de nouveau ouvert leurs portes et les artistes ont de nouveau investi les planches. Une panoplie de pièces réparties sur diverses sections compétitives et parallèles ont fait le bonheur du public et des grands passionnés du 4e art durant ces neuf journées.

14 pièces de théâtre venant de 12 pays (dont 3 tunisiennes) étaient en compétition officielle. Le jury présidé par le metteur en scène tunisien Moez Mrabet a rendu son verdict lors de la cérémonie de clôture à la Salle de l’Opéra de Tunis à la Cité de la Culture.

Le palmarès :

Meilleure interprétation féminine : Hala Omrane pour son rôle dans « I Media » _ Koweït

Meilleure interprétation masculine : Mohamed Hawas pour son rôle dans « G.P.S » _ Algérie

Meilleur texte : « I Media » _ Koweït

Meilleure scénographie : « I Media » _ Koweït

Meilleure mise en scène : « G.P.S » _ Algérie

Meilleure œuvre : « La dernière » _ Tunisie

Prix Néjiba Hamrouni pour la liberté d’expression (SNJT) : « Mémoire » de Sabeh Bouzouita et Slim Sanhaji .

F.B