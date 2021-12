Tunisie-Algérie : Abdelmajid Tebboune en visite à Tunis les 15 et 16 décembre 2021

La présidence de la république a annoncé ce mardi 14 décembre 2021, que le président algérien Abdelmajid Teboune sera en Tunisie, à partir de demain, pour une visite de deux jours.

Abdelmajid Tebboune sera à Tunis, demain pour une visite officielle qui se déroulera les 15 et 16 décembre, et ce, sur invitation du président de la république Kaïs Saïed, indique un communiqué de Carthage.

«Cette visite sera une occasion de discuter sur le renforcement des liens historiques de fraternité et les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays et les deux peuples», ajoute le communiqué.

Y. N.