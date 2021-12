INP : La calligraphie arabe inscrite au patrimoine immatériel de l’Unesco

Tweet Share Messenger

L’Unesco a intégré la calligraphie arabe à son patrimoine immatériel, suite au projet commun présenté, en 2020, par seize pays, dont la Tunisie, annonce l’Institut national du Patrimoine (INP), mardi 14 décembre 2021.

Le Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel a décidé d’inscrire les arts de la calligraphie arabe, « compétences, savoirs et pratiques » sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité, et ce, lors de sa 16ème session qui se tient en ligne depuis lundi et qui se poursuivra jusqu’au 18 décembre 2021, ajoute l’INP.

Tout en remerciant tous les experts des différents pays arabes ayant participé à la préparation du dossier, l’Institut a notamment félicité l’expert tunisien, le chercheur Imed Soula : «Il a été le meilleur représentant de notre pays et a fait une contribution efficace à toutes les étapes de la préparation du dossier», lit-on dans le communiqué.

Notons que la candidature déposée en 2020 a été proposée par la Tunisie, l’Algérie, le Maroc, l’Égypte, la Mauritanie, la Palestine, le Liban, l’Arabie Saoudite, la Jordanie, l’Irak, Oman, le Soudan, le Yémen, le Koweït, Bahreïn et les Emirats arabes Unis.

De son côté, Ghazi Gherairi ambassadeur-délégué permanent de la Tunisie auprès de l’Unesco, a précisé dans une déclaration à l’agence Tap que la Tunisie a présenté pour ce projet, l’école tunisienne de la calligraphie notamment la calligraphie Kairounaise.

«La calligraphie arabe est la pratique artistique consistant à écrire à la main l’écriture arabe de manière fluide pour transmettre l’harmonie, la grâce et la beauté», a commenté pour sa part l’Unesco.

Y. N.