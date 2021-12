Pour une meilleure durabilité du travail décent en Tunisie

Il est tout de même remarquable de constater que, pour coordonner leurs actions et croiser leurs données, les directions affiliées à deux départements ministériels tunisiens aux tâches complémentaires (affaires sociales, emploi, formation professionnelle…) aient besoin pour cela de l’aide de l’Organisation internationale du travail (OIT) via un projet financé par la coopération suédoise. L’aide internationale finit par transformer un peuple (et son administration publique) en une masse de personnes assistées.

En effet, l’organisation institutionnelle en Tunisie en matière de régulation du marché du travail, comme en matière de politiques publiques de l’emploi, repose essentiellement sur les services déployés par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle (MEFP) et celui des Affaires sociales (MAS). C’est ici que réside l’un des premiers défis auquel a dû faire face l’OIT, à travers son projet «Advancing Decent WorK Agenda in North Africa» (Adwa’), en contribuant à renforcer le partage d’expériences et le rapprochement des niveaux de connaissances entre les deux institutions.

Dans cette optique un séminaire de de consolidation des relations entre les services de l’Inspection de Travail et les Services publics de l’Emploi a été organisé les 7 et 8 décembre 2021 à Tunis.

Le séminaire s’inscrit dans les finalités du projet Adwa, à savoir de contribuer notamment dans la promotion de la ratification de la convention C160 relative aux statistiques du travail, la consolidation des relations entre les services de l’inspection du travail et les services publics de l’emploi, le soutien de la signature de convention d’échange de données entre le MAS et le MFPE, le renforcement des capacités des inspecteurs de travail en matière de politiques d’emploi des programmes Actif du marché du travail et des relations avec l’entreprise, le renforcement des capacités des conseillers d’emploi en matière du code du travail et relations professionnelles.

Ainsi, toutes les interventions et les panels étaient axés sur l’atteinte des résultats suivants :

pour les statistiques du travail : une meilleure compréhension des concepts et thématiques du projet Adwa’;

pour la législation de travail et les relations professionnelles : une maîtrise des concepts et mécanismes de la législation de travail;

pour les concepts des politiques d’emploi, PAMT et les liens avec le code du travail : une meilleure relation entre les services de l’inspection du travail et les services publics d’emploi;

pour les enquêtes, la création des données et leurs importances dans la prise de décision : un développement des capacités des participants en matière de suivi, d’évaluation et de mesure de la performance.

Ce séminaire a été marqué par la présence du ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, de celui de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Nasreddine Nsibi, et de la directrice du bureau de l’OIT pour les pays du Maghreb, Rania Bikhazi.

Durant ce séminaire, il y a eu la signature, avec l’appui de l’OIT, d’une convention-cadre d’échange de données entre le MAS et le MEFP, et la signature d’une convention d’échange de données entre les services de l’inspection de travail et l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (Aneti). Deux conventions dont les retombées ne peuvent être que bénéfiques à la progression de l’agenda du travail décent en Tunisie.

Le projet Adwa’ est mis en œuvre par l’OIT grâce à un appui financier de la part de l’Agence suédoise de coopération internationale pour le développement (Sida).