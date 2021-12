Tunisie : Imed Alibi nommé Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres de France

Le directeur du Festival international de Carthage Imed Alibi vient d’être nommé chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres par le ministère français de la Culture.

Selon un communiqué de presse rendu public ce matin, mardi 21 décembre, le musicien, compositeur et nouveau directeur du Festival de Carthage Imed Alibi a été nommé au grade de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, une décoration honorifique française, gérée par le ministère de la Culture, récompensant les personnes ayant contribué au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde, à travers leurs créations dans le domaine culturel et artistique.

Avant d’être nommé à la tête de la direction du Festival de Carthage, Imed Alibi a été le directeur de la 6e édition des Journées musicales de Carthage (JMC 2019).

F.B