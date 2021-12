Triplet pour Samsung Electronics Tunisie

Samsung Electronics Tunisie a remporté 3 prix dans l’édition 2022 du concours «Service Client de l’Année», une première dans l’histoire de Escda Tunisie, organisme organisateur du concours. C’est en effet la première fois qu’une marque remporte la même année 3 prix dans 3 catégories !

Samsung Electronics Tunisie obtient le prix du meilleur «Service Client de l’Année 2022» dans les catégories suivantes : constructeur électroménager; constructeur smartphones et tablettes et constructeur TV, son et audio.

Pour obtenir ces distinctions, la ùarque a fait l’objet par les enquêteurs de Escda Tunisie de 495 tests par des clients mystères répartis sur 5 canaux de communication (téléphone, mail, navigation internet, réseaux sociaux et visites physiques) avec 13 à 15 critères évalués par canal de communication tels que la gestion de la disponibilité, le relationnel, la qualité de réponse etc.

L’élection du «Service Client de l’Année Tunisie» distingue chaque année les entreprises qui placent la qualité de la relation client au centre de leurs priorités. Ce signe de distinction vient couronner plusieurs années de travail et d’engagement quotidien de l’ensemble des collaborateurs de Samsung Tunisie afin d’offrir une qualité de service optimale à ses clients.

Une volonté d’excellence récompensée

En effet, Samsung Tunisie a lancé depuis juin 2020 son service client via l’application de messagerie instantanée gratuite, WhatsApp. Ce lancement inédit est venu renforcer la position de la marque en tant que marque de référence et leader en matière de relation client, visant toujours à offrir une qualité de service optimale.

Samsung Tunisie se veut toujours à l’écoute de ses clients avec des délais de réparation courts.

En tenant sa promesse #DoWhatYouCant, le constructeur offre des expériences personnalisées, en ciblant les attentes de chacun de ses clients.

La société se dit «très fière de recevoir ces 3 prix; c’est un encouragement pour continuer à réaliser la vision de la filiale reconnue pour sa proximité avec ses clients et la valeur qu’elle apporte à chacun d’entre eux.»

Cette distinction est pour toute la belle équipe une consécration qui vient mettre en lumière les efforts déployés au fil des années pour offrir la meilleure expérience client et les meilleurs produits et services aux clients tunisiens.