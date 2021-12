Nadia Chaabane solidaire avec Bochra Bel Haj Hmida : «La justice tunisienne incarne tous les travers de la société…»

Tweet Share Messenger

Bochra Bel Haj Hmida/Nadia Chaabane.

La constituante Nadia Chaabane a exprimé son total soutien à l’avocate et militante Bochra Bel Haj Hmida en qualifiant de «honteux». le jugement à 6 mois de prison ferme pour diffamation, qui fait suite à une affaire qui remonte à 2012.

«La justice tunisienne est loin d’être la fierté du pays. Elle incarne tous les travers de la société et pour le moment elle donne l’impression d’avoir perdu la boussole et d’être à l’image d’un derviche tourneur qui gesticule sans grâce et sans conviction ou d’un moulin sans ailes et dont le broyeur fonctionne à fond», a encore commenté la militante Nadia Chaabane, dans un post publié sur sa page Facebook, ce samedi 25 décembre 2021.

Rappelons que Bochra Bel Haj Hmida a été condamnée par défaut pour diffamation dans une affaire qui remonte à 2012, suite à une plainte déposée par Tarek Dhiab lorsqu’il était ministre de la Jeunesse et des Sports.

Ce dernier a par ailleurs fait savoir qu’il compte retirer sa plainte, tout en affirmant l’avoir totalement oubliée, selon un post publié, hier, par Abdellatif Mekki…

On notera que Bochra Bel Haj Hmida a bénéficié du soutien de nombreuses personnalités publiques et politiques ainsi que de militants et activistes de la société civile.

Y. N.