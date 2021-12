Tunisie – Port de Sfax : déchargement de deux navires transportant du céréale importé

L’Office des céréales semble avoir enfin débloqué les sommes nécessaires pour payer les cargaisons de blé importé qui étaient à bord de plusieurs bateaux en rade au large du port commercial de Sfax depuis plus d’un mois, puisque l’opération de déchargement du premier bateau a commencé hier, samedi 5 décembre 2021, annonce la page officielle du gouvernorat de Sfax.

Faouzi Mrad, le gouverneur de Sfax, s’est rendu hier au port de commerce de Sfax et a inspecté le processus de déchargement de cargaisons de céréales à bord de deux navires commerciaux, indiquait hier Shems FM, ajoutant que l’opération se poursuivait dans des conditions normales, après que le retard enregistré.

Il est prévu que deux autres navires transportant des cargaisons de céréales, également importés par l’Office des céréales, entreront également dans le port, et elles seront déchargées dès que possible, ajoute le gouvernorat de Sfax sur sa page officielle Facebook, sans préciser la cause des retards enregistrés ni indiquer combien ces retards ont coûté aux contribuables tunisiens, étant entendu que ce genre de frais supplémentaires sont à la charge du client et que le retard de paiement est dû aux difficultés financières actuelles de l’Etat tunisien.

I. B.

