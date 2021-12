La Cinémathèque tunisienne rend hommage à Lotfi Dziri

La Cinémathèque tunisienne (Cité de la Culture) organise un cycle de projections en hommage à l’acteur Lotfi Dziri les 29 et 30 décembre.

Bien qu’il soit connu essentiellement pour ses rôles au théâtre et sur le petit-écran, l’acteur tunisien Lotfi Dziri (1946 – 2013) a aussi joué de nombreux rôles au cinéma aux côtés de cinéastes de différentes générations et de différents univers artistiques.

La Cinémathèque tunisienne organise un nouveau cycle de projections qui sera dédié à la carrière cinématographique de Lotfi Dziri qui nous a quittés le 5 mai 2013 à l’âge de 67 ans. Cinq films seront projetés sur deux jours : le mercredi 29 et le jeudi 30 décembre à la salle Tahar Chariaa.

Au programme, un court et quatre longs-métrages sortis entre 2004 et 2014, deux parmi ces films sont sortis un an après la disparition de Lotfi Dziri (« El Ziara » de Naoufel Saheb Ettaba et « Le dernier mirage » de Nidhal Chatta).

Le programme des projections :

Mardi 29 décembre :

16h : « El ziara » de Naoufel Saheb Ettaba (2014) ;

18h30 : « Visa » d’Ibrahim Letaïef (2004) / « Fausse note » de Majdi Smiri ;

Jeudi 30 décembre :

16h : « Le dernier mirage » de Nidhal Chatta (2014) ;

18h30 : « Le professeur » de Mahmoud Ben Mahmoud (2012).

F.B