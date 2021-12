Tunisie : Fahmi Kammoun nouveau Pdg de la Snit (ministère de l’Equipement)

Le ministère de l’Equipement a annoncé dans la soirée de ce lundi 27 décembre 2021, la nomination de Fahmi Kammoun au poste de Président directeur général de la Société nationale immobilière de Tunisie (Snit).

Le ministère précise que Fahmi Kammoun, qui titulaire d’une maîtrise en droit privé de la Faculté de Droit et des Sciences économiques et politiques de Sousse, en le présentant comme «un cadre de l’administration publique, hautement qualifié» et en rappelant qu’il a occupé plusieurs postes de responsabilité durant ses 30 ans d’expérience professionnelle.







Le dernier poste en date qu’il a occupé est celui de directeur général des services communs de la Société nationale immobilière de Tunisie Sud (Snit-Sud), indique encore le ministère.

Y. N.