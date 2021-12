Ebda’y pour soutenir les femmes entrepreneures en Tunisie

Flat6Labs a organisé en partenariat avec la Société financière internationale (IFC), filiale de la Banque Mondiale, et Startup Tunisia propulsé par Smart Capital, le programme Ebda’y Tunisia, dédié aux porteuses de projets venant des quatre coins de la Tunisie.

Ebda’y Tunisia cherche à augmenter le nombre et le taux de réussite des femmes fondatrices de projets en leur donnant les moyens et le soutien nécessaires pour réussir leur transformation digitale et surtout être prêtes à l’investissement.

La cérémonie s’est tenue le vendredi 24 décembre 2021 en présence de plus d’une quarantaine de porteuses de projet venant de Gafsa, Djerba, Tabarka, Sfax, Monastir, Sousse, Kairouan et Tunis.

«Avec Ebda’y Tunisia, nous souhaitons commencer, ensemble, un nouveau chapitre dans le parcours entrepreneurial des femmes. Nous avons mis en place un programme d’accompagnement, basé sur l’expertise de Flat6Labs, pour soutenir les porteuses de projet dans leur transformation digitale», a déclaré Faten Aissi, directrice associée de Flat6Labs.

Le programme s’étend sur 18 mois et est constitué de 3 cycles, l’objectif étant de renforcer les capacités des porteuses des projets dans des domaines diversifiés comme le branding, la modélisation commerciale, l’accès au financement, la vente et bien plus.

La journée a vu aussi l’intervention de plusieurs actrices de l’écosystème entrepreneurial féminin tunisien ainsi que des startuppeuses tunisiennes venues partager leur expérience avec l’audience.