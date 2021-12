Tunisie : A propos de la rencontre entre le chef de l’État et le président de l’Utica

Tweet Share Messenger

Le chef de l’État Kaïs Saïed a reçu aujourd’hui, mardi 28 décembre 2021, le président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), Samir Majoul.

La rencontre a porté sur la situation économique et sociale en général, «notamment à la lumière des difficultés que la Tunisie a connues ces dernières années», indique un communiqué de Carthage, en ajoutant que le président de la république a appelé le président de l’Utica à rassurer les hommes d’affaires quant aux mesures prises, en expliquant que celles-ci «visent à les protéger et à les tenir à l’écart de toutes formes de chantages».

Kaïs Saïed a également indiqué, lors de cette rencontre, qu’il compte organiser «un dialogue différent des précédents dialogues formels», tout en réaffirmant son «engagement en faveur de la liberté et de la dignité de toutes les Tunisiennes et tous les Tunisiens, et ce, sur la base d’une justice équitable», lit-on encore dans le communiqué de la présidence.

De son côté, Samir Majoul le président de l’Utica a exprimé la volonté des hommes d’affaires et des investisseurs à «travailler dans des conditions normales qui leur permettraient de créer la richesse et contribuer au développement de l’économie nationale».

Y. N.