Tunisie : Fadhel Abdelkefi redécouvre les vertus du terrain

Le parti Afek Tounes et son président Fadhel Abdelkefi semblent avoir pris goût au contact direct avec les citoyens, dont ils essayent, depuis quelque temps, de faire leur mode d’action pour mieux se rapprocher des gens, écouter leurs doléances et leur transmettre leurs vues.

Par Imed Bahri

C’est dans ce cadre que le bureau régional du parti a organisé cette semaine, à Tunis, un «café politique» pour débattre avec les citoyens et des rencontres directes avec des artisans et des commerçants dans les rues de la capitale.

Les discussions à bâtons rompus ont porté sur les derniers développements politiques, économiques et sociaux dans le pays et permis de prendre connaissance des attentes et des préoccupations des gens. Elles ont permis aussi aux dirigeants du parti de présenter les solutions pratiques qu’ils proposent pour améliorer les conditions de vie des citoyens et surmonter les difficultés actuelles du pays.

«Les Tunisiens ont d’immenses richesses sous leurs pieds»

Ce fut aussi, on l’imagine, une occasion pour Fadhel Abdelkefi, un fils de bonne famille, doublé d’un technocrate BCBG, et qui prend de plus en plus goût à la politique, d’expliquer sa fameuse formule selon laquelle les problèmes de la Tunisie peuvent êtres solutionnés «bijarrat qalam» (par simple trait de crayon). Ou encore son autre formule selon laquelle «les Tunisiens ont d’immenses richesses sous leurs pieds et ils vont s’endetter auprès de l’étranger pour subvenir à leurs besoins.»

C’est, on l’a comrpris, sa manière de d’exhorter ses compatriotes à compter sur leurs propres ressources, à inventer des solutions adoptées à leurs problèmes et, surtout, à retrousser les manches, à produire et à vendre. Car, comme il l’a toujours souligné, la Tunisie n’est pas aussi pauvre qu’on le dit et elle pourrait même devenir riche pour peu qu’elle exploite de meilleure façon ses richesses.

Se hâter lentement et prendre rendez-vous avec l’Histoire

C’est là sans doute un langage de raison et de bons sens que dicte la realpolitik, mais qui a peu de chance de porter et de convaincre en cette période caractérisée par la montée de la démagogie et du populisme. Mais ce n’est pas une raison pour baisser les bras et se soumettre à la doxa, surtout lorsque celle-ci est paralysante. Et ce n’est pas un moindre mérite de la part de Fadhel Abdelkefi de continuer, malgré tout, à marteler les vérités auxquelles il croit fermement et qui pourraient finir par s’imposer lorsque toutes les illusions seront perdues et que les mensonges tomberont comme un château de cartes.

Un homme politique jeune, au caractère bien trempé et qui est doté d’une bonne dose de sagesse, sait se hâter lentement. Et prendre rendez-vous avec l’Histoire…





