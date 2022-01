Tunisie : Un brouillard local en ce matin du 3 janvier

Un brouillard local peut caractériser les premières heures de cette journée du lundi 3 janvier 2022, dans les dépressions, les zones adjacentes aux barrages, les forêts et les côtes, ce qui contribue à une diminution de la visibilité horizontale, selon un communiqué de l’Institut national de météorologie (INM).

L’institut appelle, dans le même contexte, les usagers de la route, surtout les autoroutes, à la prudence

L’INM a, d’autre part, indiqué qu’il y aura des nuages ​​passagers sur la plupart des régions et qu’ils seront plus intenses dans les zones côtières. Les températures seront en légère baisse et varieront entre 17 et 22 degrés. Le vent sera faible à modéré.