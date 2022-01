Visite de Bhiri : Le bâtonnier des avocats Bouderbela dément la version de Mme Bhiri (Vidéo)

Commentant la visite qu’il a rendue, vendredi dernier, à Noureddine Bhiri, en résidence surveillée depuis le 31 décembre 2021, Me Ibrahim Bouderbala, bâtonnier de l’Ordre national des avocats de Tunisie (Onat) a apporté une toute autre version que celle présentée par Me Saïda Akremi, l’épouse du concerné…

Selon Ibrahim Bouderbala, il a été contacté, vendredi dernier (soit le lendemain de l’arrestation de Bhiri) par le ministre de l’Intérieur Taoufik Charfedine, qui l’a informé de la décision de mise en résidence surveillée du dirigeant nahdhaoui et ancien ministre de la Justice, Noureddine Bhiri.

«Je n’ai pas contacté la ministre de la Justice, c’est le ministre de l’Intérieur qui m’a appelé pour m’informer de la situation et lorsque je lui ai demandé de rendre visite à Bhiri, il m’a répondu positivement et je me suis donc rendu à Bizerte, où j’ai été reçu par de hauts cadres sécuritaires de la garde nationale qui m’ont emmené à la résidence» a-t-il ajouté dans une déclaration, ce lundi 3 janvier 2021, à Radio Med, en affirmant s’être entretenu, seul, avec Bhiri durant plus d’une demi-heure.

«On ne m’a jamais bandé les yeux sur le chemin…C’est du pur mensonge, de la calomnie… ! Dire cela c’est même honteux et dégradant ! Vous imaginez que le bâtonnier des avocats aurait accepté cela? J’ai par ailleurs été reçu dans le respect pour ma personne et pour celle de la profession d’avocats», a-t-il ajouté, démentant ainsi ce qui a été annoncé le soir même par l’épouse de Bhiri, qui comme tout islamiste qui se respecte et qui affectionne la posture de victime, a, dans sa version, recouru à la stratégie de victimisation.

Bouderbela a également affirmé avoir contacté cette dernière, avant et après sa visite au dirigeant nahdhaoui, avocat de son état : «Je lui ai donné les informations, avant et après ma visite, et je l’ai également rassurée à ce propos», a-t-il encore lancé.

