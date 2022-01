Hassouna Nasfi : «Je me suis définitivement retiré de la vie politique»

Le député au Parlement suspendu, Hassouna Nasfi, a indiqué, ce mercredi 5 janvier 2022, qu’il a repris son ancien emploi dans un établissement public, et qu’il a «pris sa retraite politique».

«Il n’y a plus besoin de faire de la politique. Cela est devenu dégoûtant et insupportable», a-t-il déclaré sur les ondes de Shems FM, ajoutant que d’autres députés ont repris leurs emplois antérieurs, à l’instar de Hatem Mliki et Tarek Fetiti.

Nasfi s’est par ailleurs montré pessimiste par rapport à l’avenir du pays, soulignant qu’il n’était pas prêt à sacrifier ne serait-ce qu’une minute de plus pour faire de la politique «avec ces personnes».

C. B. Y.