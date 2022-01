IFFHS : Anis Ben Slimane dans l’équipe type des jeunes footballeurs Africains en 2021

La Fédération internationale de l’histoire et statistiques de football (IFFHS) a communiqué son équipe type des jeunes footballeurs Africains en 2021. Parmi les élus figure l’international tunisien Anis Ben Slimane (14 sélections, 4 buts). Il est seul Nord-africain à y être.

A 20 ans, le natif de Copenhague, qui évolue au Bröndby IF, dans le championnat danois, se retrouve donc parmi les trois meilleurs jeunes milieux de terrain africains, selon l’organisation internationale qui se spécialise dans les études historiques et statistiques sur le football, aux côtés du Sénégalais Pape Matar Sarr (Metz) et du Guinéen Aguibou Camara (Olympiacos).

Voici la formation type des jeunes footballeurs Africains en 2021 de la IFFHS :

Gardien

Mathyas Randriamamy (Madagascar/Paris Saint-Germain U19)

Défenseurs

Issa Kabore (Burkina Faso/KV Malines-ESTAC Troyes)

Odilon Kossounou (Côte d’Ivoire/ Club Bruges-Bayer Leverkusen)

Sinaly Diomande (Côte d’Ivoire/Olympique Lyon)

Saïdou Sow ( Guinée/AS Saint-Étienne)

Milieux

Anis Ben Slimane (Tunisie/ Bröndby IF)

Pape Matar Sarr (Sénégal/Tottenham Hotspur-FC Metz)

Aguibou Camara (Guinée/LOSC Lille B-Olympiacos Pirée)

Attaquants

Amad Diallo Traoré (Côte d’Ivoire Manchester United)

Lassina Traore (Burkina Faso/Ajax/Shakhtar Donetsk)

Kamaldeen Sulemana ( Ghana/Nordsjaelland-Stade Rennais).

C. B. Y.