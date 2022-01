La station d’art B7L9 inaugure l’année 2022 avec l’exposition collective « Here After »

Tweet Share Messenger

La station d’art B7L9 au Bhar Lazreg accueille en ce moment et jusqu’au 13 février 2022 l’exposition « Here After ». « Un éloignement du passé et du présent pour permettre d’explorer, de proposer et d’imaginer des futurs possibles.«

Ouverte au public depuis le mois de mars 2019 au Bhar Lazreg à la Marsa, la station d’art B7L9 créée par la Fondation Kamel Lazaar, organise régulièrement des expositions d’art contemporain, des rencontres littéraires, des projections, des spectacles et des débats toujours autour de l’art et de la culture.

Pour son premier grand événement de la nouvelle année 2022, l’espace a choisi d’organiser une exposition collective, pluridisciplinaire et très éclectique en collaboration avec le curateur Karim Sultan. Plusieurs disciplines et univers artistiques sont représentés dans le cadre de cette exposition qui a démarré hier (jeudi 6 janvier) et qui se poursuit jusqu’au moins prochain : Art contemporain, édition, écriture, musique, art visuel …

« Ici et après est conçu comme une intervention dans le programme de la station d’art B7L9, un éloignement du passé et du présent pour permettre d’explorer, de proposer et d’imaginer des futurs possibles. Ces explorations soulignent également les limites des imaginaires partagés de ce que pourraient être les identités et les consciences collectives et individuelles au-delà du présent », indique les organisateurs de l’événement.

Le programme inclut un triptyque d’œuvres vidéo par les artistes Larissa Sansour, une œuvre de fiction récemment commandée à l’auteur Karim Kattan, et l’adaptation d’un volume de la plateforme LIFTA dont les contributeurs sont des artistes, des designers, des écrivains, des praticiens culturels et des musiciens comme Ala Younis, Mooni Studio, Mirna Bamieh, Muqata’a et Julmud.

F.B