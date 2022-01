Tunisie : Le juge rejette la demande de libération de Wachwacha

La chambre pénale spécialisée dans les affaires de corruption financière près la cour d’appel de Tunis a rejeté la demande de libération du célèbre baron de la contrebande entre la Tunisie et la Libye, au niveau de la zone frontalière de Ben Guerdane, Hedi Yahia, plus connu sous le nom de Wachwacha, et de reporter l’examen de son affaire à la fin janvier 2022, annonce Mosaïque.

La chambre pénale spécialisée dans les affaires de corruption financière avait infligé au prévenu, en première instance, une peine de 8 ans de prison assortie d’amendes dont le montant s’élève à plusieurs millions de dinars.

Son complice, déféré lui aussi en état de détention, pour blanchiment d’argent, présentation de fausses déclarations et autres délits de nature financière, avait écopé de la même peine.

I. B.

