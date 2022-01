Attaque terroriste de Sousse : La Tunisie pourrait payer 2 milliards de dinars d’indemnités aux victimes

Victimes de l’attaque de Sousse.

On l’avait presque oublié. Mais l’actualité vient à chaque fois nous le rappeler : la Tunisie pourrait bientôt être appelée à payer des indemnités aux familles des 30 victimes britanniques de l’attaque terroriste perpétrée le 26 juin 2015, à Sousse, par un terroriste tunisien de 38 ans, Seifeddine Rezgui, lui-même tué dans l’attaque.

«La facture salée pourrait s’élever à 3 millions de livres sterling par vie humaine massacrée lors de cette attaque lâche perpétrée par les sous-traitants et ramifications de l’islam politique», écrit l’économiste tunisien Moktar Lamari, aujourd’hui, dimanche 9 janvier 2022, sur sa page Facebook professionnelle intitulée Economics for Tunisia.

«Une trentaine de victimes assassinées parce qu’elles aiment la Tunisie. Au total presque 500 millions de livres, soit presque 2 milliards de dinars… en devises fortes… quasiment l’équivalent de 4% budget de la Tunisie pour 2022… Qui paiera cette facture de l’intégrisme politique sous l’ère de Ghannouchi ?», ajoute Moktar Lamari.

Ce montant estimatif, qui pourrait paraître très élevé, a été calculé en faisant une recherche sur Google sur le terme «value of life UK», en ne retenant que la fourchette minimale.

A titre de comparaison, il convient de rappeler que pour l’attentat de Lockerbie, en Ecosse, en 2002, la vie humaine perdue a été estimée à 10 millions de dollars US par famille… A la notable différence que la responsabilité de cet attentat a été clairement attribué à l’Etat libyen.

Par ailleurs, aux 2 milliards de dinars de compensations à payer par la Tunisie, s’ajoutent, bien entendu, les frais d’avocats, les pertes du secteur touristique et les centaines de milliers d’emplois perdus…

Il convient de signaler aussi qu’un communiqué conjoint publié jeudi 6 janvier par Tui et le cabinet d’avocats Irwin Mitchell, chargé de la défense de la famille des victimes, a déclaré : «Les événements tragiques du 26 juin 2015 en Tunisie nous ont tous choqués et dévastés et ont changé la vie des personnes touchées à jamais. Tui a toujours exprimé ses sincères condoléances aux familles et aux amis de ceux qui ont été piégés dans l’attaque terroriste ce jour-là et continue d’exprimer sa plus profonde sympathie. Les demandeurs se sont battus sans relâche pour comprendre comment l’attaque s’est produite et pour s’assurer que des leçons ont été tirées afin que d’autres familles ne soient pas affectées par une tragédie similaire.»

Le communiqué ajoute: «Tui comprend à quel point il doit être difficile de passer d’un incident aussi horrible, mais espère qu’aujourd’hui sera l’occasion pour les personnes touchées de commencer à le faire. Tui, propriétaire de Thomson Holidays, par l’intermédiaire duquel les 30 victimes britanniques ont réservé leur voyage, a fait l’objet d’un examen minutieux lors de l’enquête de 2017 sur sa gestion des conseils de voyage pour la Tunisie du ministère des Affaires étrangères. L’enquête auprès de la Cour royale de justice a appris que certains des survivants de la fusillade de masse ont déclaré avoir été informés par les agents de voyages de Tui avant leur voyage que le pays d’Afrique du Nord était »100 % sûr » et n’avaient pas reçu d’avis de voyage officiel avertissant que la menace du terrorisme était élevée. Les premiers voyages à forfait britanniques en Tunisie ont repris en 2018. Les conseils de voyage du FCO sur le pays indiquent actuellement que le gouvernement tunisien a amélioré la sécurité de protection dans les grandes villes et les stations touristiques.»

Dans un souci de prudence, le voyagiste tient à préciser dans le même communiqué que «les terroristes peuvent toujours tenter de perpétrer d’autres attaques en Tunisie, y compris contre les intérêts britanniques et occidentaux.»

