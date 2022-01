Covid en milieu scolaire : Fermeture de deux établissements et de 10 classes à l’Ariana

Le Commissariat régional de l’Éducation de l’Ariana a annoncé ce lundi 10 janvier 2022 la fermeture, pendant une semaine, de deux établissements scolaires ainsi que de 10 classes, et ce, à cause de la propagation de la pandémie du coronavirus.

Le CRE de l’Ariana précise ainsi avoir décidé de fermer, jusqu’au 17 janvier, l’école primaire de Riadh Andalous, où 11 élèves et un membre du corps éducatif ont été contaminés, ainsi que le collège Riadh Ennasr ( 15 élèves et 7 membres du corps éducatif ).

Quant à la fermeture des classes, le CRE précise que celles-ci concernent : le lycée Menzah 6 (8 cas) , le collège pilote El-Menzah 5 (8 cas) , collège Borj Louzir ( 7 cas), lycée El-Wafa (5 cas), lycée Hannibal (3 cas), collège Ibn Khaldoun (7 cas), lycée Kheireddine (4), collège 18 Janvier (5).

Notons que l’Organisation internationale de protection des enfants méditerranéens (OIPEM) a exprimé son inquiétude à propos de la hausse des contaminations en milieu scolaire et a appelé le ministère de l’Éducation et le Comité scientifique à prendre des mesures urgentes et rapides, notamment en décrétant un confinement sanitaire général de trois semaines.

Y. N.