Tunisie : Ennahda met en garde contre «les intox qui visent ses dirigeants»

Tweet Share Messenger

Le mouvement Ennahda a mis en garde contre la réédition d’informations qu’il a qualifiées de «fausses», qu’un journal – par allusion à Al-Anwar- a publiées concernant le mouvement, appelant la justice à accélérer le traitement de la plainte portée par le parti contre ce journal.

Rappelons qu’Al-Anwar avait affirmé que la fortune du président et fondateur d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, s’élevait à 2.700 millions de dinars, et que cet argent a été illégalement et louchement récolté.

Ennahdha a précisé que le représentant légal du mouvement a été entendu en tant que plaignant devant les unités compétentes concernant la plainte qu’il a déposée contre Al-Anwar.

C. B. Y.