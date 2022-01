UGTT : A propos de la rencontre entre Taboubi et l’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi a reçu aujourd’hui, lundi 10 janvier 2022, Marcus Cornaro, ambassadeur de l’Union Européenne en Tunisie, annonce la centrale syndicale.

Cette rencontre s’est déroulée en présence d’Anouar Ben Kaddour, SG Adjoint chargé du Département des Études, et des Représentants de l’Union Européenne en Tunisie, et a porté sur la coopération et les moyens d’accompagner la Tunisie durant cette conjoncture difficile que traverse le pays, lit-on encore dans le communiqué de l’UGTT.

La rencontre a également permis de passer en revue la situation économique, les négociations avec le Fonds monétaire international et les moyens à mettre en place, notamment vis à vis de la situation épidémiologique liée à la hausse de la propagation du Coronavirus.

L’UGTT a ajouté que l’ambassadeur de l’Union Européenne en Tunisie a souligné, de son côté, l’importance de la position de la centrale syndicale et de toutes les composantes de la société civile, estimant que «le dialogue et le partenariat permettront à la Tunisie de sortir de la crise».

