Tunisie : Ahmed Kamel à la tête de l’Office de la topographie et du cadastre

Le ministère de l’Equipement et de l’habitat a annoncé ce mardi, 11 janvier 2022, la nomination de Ahmed Kamel, en tant que président-directeur général de l’Office de la topographie et du cadastre.

Ahmed Kamel est titulaire d’un diplôme national d’ingénieur en génie civil, de l’Ecole nationale d’ingénieurs de Tunis. Il a une expérience de plus de 30 ans et a occupé plusieurs postes au ministère, tels que directeur général de l’aménagement du territoire et PDG de la Société Tunisie Autoroutes.