Covid-19 : se blinder autrement contre la contamination

Face à la pandémie de Covid-19, nous avons opté, partout dans le monde, pour une politique qui instille la peur, stresse les gens et les isole les un des autres. Or, une autre politique est possible, qui responsabilise les gens, et surtout consolide leur système immunitaire et les blinde contre la contamination… sans leur enlever la joie de vivre ensemble. Plaidoyer pour une autre politique sanitaire…

Par Fathi Affes *

Alors que les vagues de ce satané virus se succèdent, pourquoi ne pas informer sur tout ce que nous pouvons faire pour nous protéger au quotidien au lieu de sombrer dans la frénésie paranoïaque du montrage du doigt et cette suspicion toujours plus aliénante de la contamination par «l’autre», le voisin, l’ami, le «non-vacciné»?

N’a-t-on pas expliqué à la population que chacun a la capacité de renforcer naturellement son système immunitaire en quelques jours (les plus petits) ou en quelques semaines les adultes ?

Pourquoi ne pas parler de prévention, avec les nutritionnistes, les acupuncteurs, les naturopathes, les phytothérapeutes, les réflexologues qui pourraient réaliser un immense travail d’information et de prévention au public tout en allégeant le travail des médecins et des soins de santé devant eux ?

Pourquoi ne pas dire aux gens que de manger des ordures, comme des produits industriels, travaillés et raffinés, et les sucres sont les premières choses qui détruisent nos défenses?

Que l’eau est le seul breuvage dont nous ayons besoin pour hydrater, nettoyer, détoxifier, drainer, filtrer et que notre corps en est composé en majeure partie?

Que l’efficacité de notre système immunitaire dépend étroitement de la qualité de notre flore intestinale (microbiome) et donc de la qualité de ce que nous mangeons ?

Que les fruits et légumes crus, locaux et saisonniers sont donc le meilleur moyen d’accumuler rapidement nos réserves minérales nécessaires à l’immunité ?

Qu’une respiration correcte a la capacité de réduire les niveaux élevés de production de cortisol, hormone régulatrice de vos niveaux de stress ?

Pourquoi ne pas parler des bienfaits d’une douche froide ou d’un bain en mer, qui augmente en quelques jours le niveau de certains lymphocytes T ?

Pourquoi ne pas expliquer que des plantes locales sous ses formes concentrées augmentent les défenses immunitaires en quelques semaines ?

Pourquoi ne pas parler de l’efficacité des huiles essentielles antivirales ?

Outre la vitamine C à hautes doses, l’importance de la vitamine D3 et minéraux comme le zinc, le sélénium, le magnésium ? Tout cela est facile et pas cher à obtenir. Et la lumière du soleil est gratuite.

Pourquoi ne pas parler de comment une activité sportive saine active les hormones de joie et de bien-être ?

Pourquoi ne pas parler de l’importance de la qualité de nos pensées et de la connexion entre l’esprit et le corps ?

Pourquoi ne pas parler de la force de l’amour et de la compagnie, qui soignent bien plus que l’isolement et la méfiance ?

Pourquoi ne pas parler du bien-être immédiat qui nous donne marcher ou rester dans la nature ?

Pourquoi ne pas expliquer que la peur est immunosuppressive? Et génère plus que tout : maladie, faiblesse, anxiété, souffrance.

Pourquoi ne pas commencer à informer ? Et pourquoi ne pas le faire vraiment?

Ils nous ont seulement appris à utiliser de l’alcool, à mettre un masque, à rester enfermés et à avoir peur.

Alimentez-vous bien. Allez dans la nature.

Aimons-nous et amusons-nous tous ensemble !!️

* Architecte DPLG.