La Marsa : Inauguration d’une rue au nom de Lina Ben Mhenni (Photos)

Une rue de la Marsa (banlieue nord de Tunis), porte désormais le nom de Feue Lina Ben Mhenni, la militante pour la liberté et les droits, qui était au cœur de la révolution tunisienne et de tous les combats et de toutes les causes justes, disparue le 27 janvier 2020.

C’est ce qu’a indiqué l’Association Lina Ben Mhenni, en précisant qu’une cérémonie a été organisée ce jeudi 13 janvier 2022, coïncidant avec le onzième anniversaire de la révolution tunisienne, tout en remerciant ceux qui ont contribué d’une manière ou d’une autre à cet honneur, notamment la municipalité de la Marsa.

L’Association précise que la rue qui porte désormais le nom de Lina Ben Mhenni a été inaugurée sur la route reliant Sidi Abdel Aziz et le village de Gammarth : «plus précisément la rue qui sépare le cimetière militaire et le village de SOS Gammarth», précise l’association en rappelant que cette rue est la 3e à rendre hommage à la militante, après celles baptisées à Kasserine et aux Jardins d’El Menzah à Tunis.

















Rappelons que l’Association Lina Ben Mhenni, a été créé à la mémoire de la regrettée militante, icône de la Révolution Tunisienne, et ce, dans le but de poursuivre son combat dans la défense des droits et des libertés entre autres luttes,

Lina Ben Mhenni a toujours été du côté des oppressés et s’est engagée jusqu’à son dernier souffle en étant sur tous les fronts . Elle est décédée à l’âge de 36 ans, des suites d’une longue maladie contre laquelle elle s’est courageusement et dignement battue durant des années.

Y. N.