Le FMI est prêt à soutenir la Tunisie, qui doit lancer des réformes profondes

Jérôme Vacher, représentant du Fonds monétaire international (FMI) en Tunisie, a déclaré aujourd’hui, jeudi 13 janvier 2022, dans l’émission Expresso, sur Express FM, que le Fonds soutient divers pays dans leurs efforts pour introduire les réformes nécessaires de leurs économies, ajoutant que son institution tient des réunions périodiques avec les autorités tunisiennes, en attendant de prendre connaissance du plan des réformes que le gouvernement entend mener et le soutien qu’il attend du Fonds pour rétablir ses équilibres économiques.

Le représentant du FMI en Tunisie a ajouté que le soutien attendu dépendra du programme de réformes présenté par le gouvernement tunisien, indiquant que les réformes à moyen terme, qu’elles soient structurelles ou au niveau des finances publiques, nécessitent l’engagement de diverses parties en Tunisie.

Il a souligné que l’impulsion du faible taux de croissance et le rétablissement de l’équilibre des finances publiques représentent les défis urgents les plus importants qui requièrent un intérêt particulier dans le programme de réformes. Les autres réformes structurelles ne sont pas moins importantes.

L’invité de l’émission Expresso a aussi souligné la nécessité de développer une vision claire pour l’avenir du pays, et a pointé la masse des salaires qui a aggravé la crise des finances publiques et pesé sur le volume des dépenses de l’État, en plus de la crise vécue par entreprises publiques, qui affecte la compétitivité de l’économie nationale.

Le soutien du FMI à la Tunisie dépend du programme de réformes proposé par le gouvernement et de sa capacité à introduire les réformes nécessaires pour soutenir le climat d’investissement et augmenter le taux de croissance, a encore insisté Jérôme Vacher ajoutant qu’en cas de programme de réformes profondes et crédibles, son institution serait prête à soutenir la Tunisie.

M. Vacher, qui rappelé que son mandat de trois ans prendra fin en janvier 2022, a souligné, au passage, que la Tunisie dispose d’importantes ressources humaines, qui doivent être accompagnées pour s’épanouir et . contribuer au développement du pays.

I. B.