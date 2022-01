Accord entre la FTRT et l’ONTT pour renforcer l’attractivité touristique par la gastronomie

La Fédération tunisienne des restaurants touristiques (FTRT) et l’Office national du tourisme tunisien (ONTT) ont convenu, au cours d’une séance de travail conjointe, d’un plan de travail opérationnel pour la promotion du riche patrimoine culinaire tunisien, qui sera inscrite parmi les objectifs prioritaires de la stratégie de diversification de l’offre touristique en Tunisie.

La réunion a été consacrée à souligner l’importance du tourisme culinaire qui permet d’associer cuisine et voyage dans le but de découvrir l’histoire, le savoir-faire et la culture d’un pays ou d’une région à travers ses spécialités culinaires.

La participation de la FTRT aux manifestations et aux salons internationaux ainsi que l’organisation d’évènements d’envergure de la gastronomie tunisienne ont été au centre des débats.

Les membres du bureau exécutif de la FTRT présents ont traité de la situation du secteur touristique en général, mais aussi de l’importance de la gastronomie et de son rôle dans la promotion de la destination. Ils ont souligné l’opportunité d’une réflexion approfondie sur des évènements de grande envergure en Tunisie auxquels seront conviés les médias nationaux et internationaux.

Les membres de la FTRT ont estimé que, pour un souci d’efficacité il serait judicieux que ses participations aux manifestations internationales pour la promotion du patrimoine culinaire tunisien soient ciblées avec un focus sur une présence soutenus dans les salons régionaux des pays étrangers qui présentent un fort potentiel émetteur.

Les représentants de la direction centrale de promotion et de marketing de l’ONTT ont présenté, de leur côté, les efforts consentis par l’administration dans le cadre de la promotion de la destination Tunisie à travers les différents axes : publicité institutionnelle, les actions de relations publiques en Tunisie et à l’étranger.

Au terme de la réunion, plusieurs recommandations ont été retenues dont l’organisation des événements gastronomiques en marge des foires et salons touristiques auxquels prend part l’ONTT; l’échange avec l’administration des listes de chefs de cuisine tunisiens maîtrisant les langues étrangères; l’organisation de show-cooking sur les stands de l’ONTT animés par des chefs tunisiens pour valoriser la gastronomie nationale; l’association aux programmes de jumelage prévus entre les régions tunisiennes et étrangères pour valoriser les produits du terroir et la gastronomie tunisienne; la promotion de la destination à travers son patrimoine viticole; la tenue des réunions périodiques de réflexion pour organiser un événement gastronomique d’envergure; la sélection d’un rendez-vous touristique en guise de projet pilote pour l’organisation d’un grand événement culinaire.

Communiqué.