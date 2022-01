Grand Tunis : Perturbations dans la distribution de l’eau dans plusieurs cités

Il y aura des perturbations et coupures dans la distribution de l’eau potable, demain, mardi 18 janvier 2022, dans plusieurs cités du Grand Tunis. C’est ce qu’a fait savoir la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede), ce lundi, via un communiqué.

Les perturbations commenceront à 8h du matin, et concerneront les localités d’El-Manar 1, El-Manar 2, El-Menzah 9, El-Menzah 9A, El-Menzah 9B, le complexe universitaire, Ennasr 1, Ennasr 2, Ras Tabia et El-Fawez.

La Sonede a expliqué que ces perturbations seront causées par des travaux de raccordement d’une partie du canal principal de distribution, qui sera transféré au niveau d’El-Manar 1, et ce, dans le cadre de l’aménagement de la route X par le ministère de l’Equipement.

L’approvisionnement en eau se fera progressivement, le jour-même, à partir de 16h00.

C. B. Y.