Le Musée national MACAM signe des accords de coopération avec trois institutions italiennes

Tweet Share Messenger

Le Musée national d’Art moderne et contemporain de Tunis (Macam)vient de signer deux accords de coopération avec trois institutions culturelles italiennes pour la mise en place d’activités communes dans le domaine de la gestion muséale.

Logé au cœur de la Cité de la Culture de Tunis, le Musée Macam se veut un espace d’échange entre les artistes plasticiens de Tunisie et d’ailleurs. C’est en présence de la ministre des Affaires culturelles Hayet Ketat Guermazi, de l’ambassadeur italien Lorenzo Fanara, de la directrice du Centre culturel italien de Tunis Maria Vittoria Longhi et de plusieurs personnalités culturelles italiennes en visioconférence, que le Musée Macam a signé deux accords de coopération avec l’Institut culturel italien, la Fondation « Scuola dei beni e delle attività culturali » et l’Université d’Urbino « Carlo Bo ».

Sous la tutelle du ministère des Affaires culturelles, la signature de ces deux conventions de coopération permettra au MACAM Tunis de collaborer, avec ces trois institutions italiennes partenaires, pour l’élaboration et la mise en œuvre d’activités communes de formation, de renforcement de capacités et d’échange d’expertise dans le domaine de la gestion muséale, mais aussi, de développer la recherche scientifique et la mobilité universitaire dans les domaines de la conservation et de la restauration d’œuvres d’art.

F.B