Tunisie : lancement d’un appel à candidatures pour des femmes cheffes d’entreprises

Le projet Pema est une initiative pour la création des consortiums d’entreprises gérées par des femmes pour supporter les femmes tunisiennes cheffes d’entreprises et les appuyer pour développer leurs activités d’exportation, notamment vers les pays de l’Afrique subsaharienne.

Afin d’améliorer la représentation des femmes tunisiennes cheffes d’entreprises dans l’écosystème entrepreneurial tunisien et plus précisément dans le domaine de l’export, le projet «Promotion des activités d’exportation vers de nouveaux marchés de l’Afrique subsaharienne» (Pema II) a pris l’initiative de supporter les femmes tunisiennes cheffes d’entreprises et les appuyer pour développer leurs activités d’exportation, notamment vers les pays de l’Afrique subsaharienne.

En partenariat avec le Cepex et la Chambre nationale des femmes cheffes d’entreprises (CNFCE), un appel à candidatures était lancé le 6 janvier 2022 dans le cadre d’une campagne de communication intitulée «Des femmes unies pour un export réussi» dont l’objet est de sélectionner 80 entreprises tunisiennes gérées exclusivement par des femmes pour créer 4 groupements d’entreprises.

Cette activité est mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH* en Tunisie, en partenariat avec le ministère du Commerce et du Développement des exportations et le Centre de promotion des exportations (Cepex).

Les entreprises invitées à participer à cet appel à candidatures doivent répondre à un nombre de critères précis, comme mentionné par le projet Pema et ses partenaires : une entreprise tunisienne résidente; la propriétaire et/ou la gérante de l’entreprise doit être une femme; une entreprise ayant un effectif permanent entre 6 à 199 employés enregistrés à la CNSS (sauf pour les secteurs de l’artisanat, des services ainsi que les sociétés de commerce international et les start-ups); une entreprise tunisienne ayant au moins 2 ans d’activité; une entreprise ayant effectué au moins une opération d’export durant les trois années (2018-2019-2020) ou ayant l’intention d’exporter pendant les prochains 12 mois; avoir un chiffre d’affaire moyen annuel sur ces trois années égale à 150 Mille DTN dont 10% de CA à l’export.

Les entreprises candidates doivent également évoluer dans les pôles d’activités suivants : textile et l’habillement; technologies de l’information et de la communication (y compris les start-ups labélisées); conseil et services; éducation et formation; agriculture et agroalimentaire; artisanat; cosmétique; santé; énergie et développement durable.

Les 80 entreprises qui seront sélectionnées sont appelées à être ouvertes pour collaborer avec leurs consœurs et partager leurs expériences, connaissances et favoriser le réseautage entre les différents membres pour promouvoir leurs activités d’exportation.

L’appel à candidatures lancé par le projet Pema et ses partenaires restera valable pendant 4 semaines jusqu’au 3 février 2022.

Les entreprises intéressées sont invitées à déposer leurs candidatures en s’inscrivant sur cette plateforme avant la clôture finale des inscriptions.

Les organisateurs de cette activité ont également précisé que les dossiers de candidatures seront évalués à la suite de la clôture de l’appel à candidatures, et que certains critères pourraient être assouplis pour assurer un nombre suffisant d’entreprises dans les différents pôles d’activités.

Finalement, le projet Pema, le Cepex et la CNFCE invitent toutes les femmes cheffes d’entreprises tunisiennes répondants aux critères d’éligibilité ci-dessus et faisant partie des pôles d’activité précités à candidater pour profiter de cette opportunité et développer leurs activités d’exportation vers les marchés de l’Afrique subsaharienne.

