Coronavirus – Tunisie : Bilan du 16 janvier 2022

Le taux de positivité relatif à la Covid-19 est toujours aussi élevé suite aux tests de dépistage du 16 janvier 2022 (27,45%), et le nombre de décès, causés par la maladie, signalés ce jour-là, est toujours aussi faible (14). Ce sont les signes de la propagation du variant Omicron, assez résistant aux vaccins, hautement contagieux et peu dangereux.

Au total, 14.226 analyses ont été effectuées dont 3.905 se sont révélées positives, selon le bulletin quotidien du ministère de la Santé.

D’après la même source, le nombre de patients de la maladie admis dans les hôpitaux et les cliniques privées est de 552, au 16 janvier 2022, et celui des cas placés dans les services de réanimation et de soins intensifs est de 132, à la même date.

C. B. Y.