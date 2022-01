Algerie vs Cote d’Ivoire en live streaming : CAN 2022

Grand défit pour Les Verts aujourd’hui, arracher la victoire face au Élephants de l’afrique et se qualifier au second tour de la Coupe d’Afrique des Nations, avec Djamel Belmadi qui prépare son trio Riyad Mahrez , Saïd Benrahma et Youcef Belaïli pour l’offensive avec Baghdad Bounedjah en pointe. Algerie vs Cote d’Ivoire, en direct à 17h heure Alger au stade de Douala, et arbitré par le sud africain Victor Gomes.

