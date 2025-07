Wajdi Riahi Trio | Un souffle tunisien au Jazz Club 222 à Marseille

Ce samedi 12 juillet 2025 à 21heures, le pianiste tunisien Wajdi Riahi ouvre la soirée au Jazz Club 222, dans le cadre du festival Jazz des cinq continents, qui s’achèvera le 13 juillet. Une performance attendue dans ce lieu intimiste, fruit d’une coproduction entre le Conservatoire Pierre Barbizet – membre du Campus Art Méditerranée – et Marseille Jazz des cinq continents.

Accompagné de son trio, le musicien originaire de Tunis déploie une esthétique libre, poétique et enracinée. Nourrie par les rythmes du Stambeli et de la musique Gnawa, sa musique s’inscrit dans un jazz contemporain à la fois organique et méditatif.

Le second album du trio, enregistré en 2023 au studio La Buissonne, reflète cette quête d’équilibre entre mémoire et innovation. Sur scène, la complicité entre les musiciens se révèle dans chaque pièce, conçue comme un écosystème vivant, en constante transformation.

Southern Exposure

La soirée se poursuivra, à 22h, avec la création Southern Exposure, projet transatlantique né des échanges entre Atlanta et Marseille, porté par des artistes et structures comme MJ5C, AMI, Gallery 992 ou encore le conservatoire.

Conçu dans le cadre de la Villa Albertine, Southern Exposure revisite les codes de l’improvisation avec intensité et audace. Jazz, rap, gospel, hip-hop, musiques populaires et traditions orales s’y croisent dans une performance XXL, en forme de manifeste sonore. Un moment de groove expérimental et de liberté partagée, à l’image des deux villes dont il est issu : fières de leurs luttes, de leurs cultures et de leurs voix.

Djamal Guettala