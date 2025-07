Sortie de la 1ère promotion de Sopal Academy

Inaugurée à Sfax en février 2025, la nouvelle structure dédiée à la formation dans l’industrie manufacturière, Sopal Academy a remis, mercredi 9 juillet 2025, des certificats de formation à sa 1ère promotion composée d’une dizaine de jeunes, filles et garçons.

Au terme de 4 mois de formation accélérée, théorique et pratique, dans le domaine du polissage, ces jeunes vont enfin intégrer l’entreprise industrielle tunisienne. Quelques 35 autres, actuellement en formation dans d’autres spécialités, recevront bientôt leurs certificats de compétences avec un engagement d’emploi, alors que 288 employés ont déjà suivi des cycles de formation continue à cette académie bien équipée.

Sopal Academy est une initiative du groupe Sopal lancée avec l’appui de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Le projet est mis en œuvre dans le cadre du programme develoPPP, mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et soutenu par l’initiative spéciale «Emploi décent pour une transition juste».

L’objectif est de développer régulièrement des compétences qualifiées et conformes aux besoins du groupe industriel et de son écosystème, dans des métiers tels que la fonderie, le polissage, la fabrication mécanique, l’affutage ou la conception de produits et d’équipements.

Entre 2025 et 2027, près de 300 jeunes bénéficiaires, dont 30% de femmes, vont être formés et intégrés économiquement dans diverses spécialités. Une mise à niveau professionnelle est aussi proposée à 180 installateurs informels et 80 formateurs, dont 50% de femmes, qui bénéficieront d’un renforcement de capacités, avec un accent particulier sur la formation et l’emploi des femmes, des personnes en situation de handicap et des groupes vulnérables.

La cérémonie a été marquée par la présence de Mahdi Regayeg, directeur général du groupe Sopal, Jameleddine Chiha, conseiller technique à la formation professionnelle auprès de la GIZ Tunisie, ainsi que des représentants des organismes publics partenaires tels que l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (Aneti) et le Centre national de formation de formateurs et d’ingénierie de formation (Cenaffif).

Wassim Amara, directeur de Sopal Academy et manager administration RH et gestion de carrière du groupe Sopal, a déclaré à cette occasion : «L’évolution au fil des années de notre groupe industriel tunisien repose, entre autres, sur la qualification continue de nos ressources humaines. Nous croyons fortement à la formation, interne et externe, adaptée aux métiers industriels, alors que notre force ouvrière constitue un des piliers fondamentaux de notre réussite et de notre leadership sectoriel».

Créé il y a 40 ans, le groupe Sopal est l’un des fleurons de l’industrie tunisienne. Il opère dans la plomberie (eau et gaz), la robinetterie sanitaire, les accessoires des cuisines et des salles de bain, ainsi que dans les équipements pour le gaz, tels que les raccords, les vannes et les robinets pour bouteilles de gaz.