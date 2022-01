Propos irrespectueux de Bechr Chebbi envers Sonia Charbti : Le parquet ouvre une enquête

Bechr Chebbi.

Le parquet a ouvert une enquête suite aux propos irrespectueux et misogynes du député (gelé) du parti islamiste Ennahdha Bechr Chebbi, avocat de son état, envers la militante Sonia Charbti et son époux, le gouverneur de Tunis, Kamel Fekih.

Cette enquête a été ouverte par le procureur général auprès de la Cour d’appel de Tunis, à la demande de la ministre de la Justice, précise Mosaïque FM, ce jeudi 20 janvier 2022.

Bechr Chebbi qui prenait part, la semaine dernière, à un rassemblement à Paris, où il s’est réfugié (il est visé par une instruction judiciaire en Tunisie pour atteinte à la morale de l’armée), avait lancé des propos irrespectueux et indécents envers Sonia Charbti , en affirmant que son époux «doit sa nomination aux soirées que son épouse, Sonia Charbti, a passé avec Lénine (Ridha Chiheb El Mekki dit Ridha Lénine; Ndlr)», a-t-il lancé en public, lors de cette manifestation organisée contre les mesures du 25 Juillet.

Suite à cela, Sonia Charbti a bénéficié du soutien de nombreux militants, personnalités et organisations, à l’instar de l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) qui a appelé à le parquet à intervenir, considérant que ce qu’ a commis le député islamiste (gelé) est «un crime de discrimination verbale, morale et politique et une atteinte à la dignité humaine conformément à la loi n° 58 et au code pénal».

Bouderbala & Charbti

Hier, la militante a également été reçue par les membres de l’Ordre national des avocats de Tunisie (Onat) et le bâtonnier Ibrahim Bouderbala a exprimé le mécontentement des avocats tunisiens suite aux propos inacceptables de Bechr Chebbi tout en exprimant sa ferme condamnation de ce dépassement et en affirmant que cela ne représente nullement les avocats.

Me Bouderbala qui a également exprimé sa solidarité avec Sonia Charbti a réaffirmé l’attachement de l’Ordre des avocats à la défense des droits, et du respect de l’éthique et des règles de bienséance, ainsi qu’à la primauté de la loi.

