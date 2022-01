Tunisie : Le ministère de la Femme annonce le recrutement de 105 professeurs

Tweet Share Messenger

Le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées a annoncé, ce jeudi 20 janvier 2022, via un communiqué, l’ouverture d’un concours externe sur dossiers pour le recrutement de 105 professeurs de la jeunesse et de l’enfance.

La date de clôture des candidatures est fixée au 18 février, sachant que le concours est ouvert aux personnes âgées d’au plus 40 ans, titulaires d’une maîtrise ou d’une licence en sciences de l’éducation ou d’autres diplômes homologués.

Le ministère a, par ailleurs, précisé que les candidats intéressés doivent s’inscrire sur le site www.concours.gov.tn.

C. B. Y.