La France reconnaît le génocide des Ouighours en Chine

Vu de Paris et de son Assemblée Nationale, le ciel s’est momentanément éclairci pour les Ouïghours. Oui, la résolution proposée pour qualifier de génocide l’attitude des autorités chinoises vis-à-vis de sa minorité d’origine turque et principalement musulmane, a été adoptée presque unanimement, jeudi 20 janvier 2022.

Les manifestants, dont faisaient partie quelques figures habituelles (Erkin Ablimit président du gouvernement en exil et de l’Union internationale des Ouïghours; Maxime Rides, sympathisant français, tenant le très bon livre »Les Ouïghours » de S. Lasserre à la main).

Rien à ajouter si ce n’est qu’il faut continuer et que le 21e siècle ne doit pas se limiter aux seuls progrès technologiques. Le spirituel et l’humain restent aussi à préserver au même titre que l’ environnement. Et le drame des Ouighours ne devrait plus être sacrifié sur l’autel des intérêts géopolitique des nations.

J.-G. Lozato

