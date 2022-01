Le ministre des Affaires sociales au chevet des employés de Cactus Prod

Malek Ezzahi ministre des Affaires sociales a rendu visite ce vendredi 21 janvier 2022, aux employés de Cactus Prod, en sit-in afin de réclamer leurs salaires ainsi que la régularisation de la situation de la société, qui fait face à des problèmes financiers sans précédent.

Selon un post publié ce soir par Walid Bourouis, le ministre des Affaires sociales a exprimé sa solidarité avec les employés en sit-in au siège de la Société, tout en affirmant que la cheffe du gouvernement et la ministre des Finances se penchent sur le dossier de Cactus Prod afin de trouver des solutions.

La même source a ajouté que la ministre des Finances s’est engagée à trouver des solutions auprès des banques afin de résoudre la crise financière que traverse la société et permettre aux journalistes, aux employés et aux agents de bénéficier de leurs salaires et de leur couverture sociale.

La présidence du gouvernement s’est également engagée à nommer une personne qualifiée à la tête de la Société dans un délai de deux semaines, ainsi qu’à la révision du rééchelonnement des dettes de Cactus Prod, y compris celles auprès la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), lit-on encore dans le même post.

La même source a ajouté que Malez Ezzahi a également affirmé la poursuite des concertations entre les ministères des Finances et des Affaires Sociales, la Présidence du gouvernement, la Commission des biens confisqués et la partie syndicale, dans le but de trouver des solutions radicales quant à l’avenir de la Société et afin d’assurer sa pérennité.

Y. N.